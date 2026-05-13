Garlasco il Ris contro Garofano | Impronta 33 analisi insensate

Le indagini sul delitto di Garlasco si sono riaperte con un nuovo elemento, l’impronta 33, che ha suscitato opinioni contrastanti tra i consulenti e gli esperti coinvolti. Il Ris ha definito le analisi finora condotte su questa impronta come insensate, creando tensione tra chi sostiene la sua identificazione e chi invece mette in discussione i risultati. La discussione si concentra ora sulla validità delle analisi e sul loro ruolo nel procedimento.

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L'impronta 33 divide i consulenti e gli esperti che stanno contribuendo alle indagini sul delitto di Garlasco. L'inchiesta è quella sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Unico condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre adesso sotto la lente degli inquirenti c'è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già indagato e poi archiviato nel 2017. Oggi gli esperti del Ris attribuiscono proprio a Sempio l'impronta 33, ribaltando di fatto quanto sostenuto nel 2007 dall'allora capo del Ris, il generale Luciano Garofano, consulente della difesa di Sempio dal 2017 fino allo scorso ottobre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, il Ris contro Garofano: "Impronta 33, analisi insensate" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, ufficiali del Ris contestano le analisi di Garofano: “Insensate”Per quasi vent’anni quell’impronta è rimasta sullo sfondo, catalogata tra i tanti elementi raccolti nella villetta di via Pascoli dopo l’omicidio di... Leggi anche: Garlasco, il verdetto sull’impronta 33: i Ris la attribuiscono alla mano destra di Sempio Argomenti più discussi: Garlasco e la nuova versione sull’impronta 33, i 7 esperti del Ris: Analisi di Garofano insensate; Garlasco, i Ris e l’impronta 33: Nessun dubbio è la mano destra di Andrea Sempio. Altri audio in auto lo inguaiano; Caso Garlasco, il Generale Luciano Garofano a Il Mattino: Andrea Sempio non può aver commesso quell'omicidio; Garlasco in Tv, Milo Infante: Il quadro di Sempio che emerge fa paura. Il nuovo dettaglio sulle scarpe può incastrarlo. Quest'uomo ha parlato 4 volte stasera, in due delle quali ha cagato sopra il lavoro di Garofano e dei Ris del 2007 e in una ha perculato il generale chiamandolo Fonzie. Demone. #ore14sera #garlasco x.com Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it reddit Garlasco, generale Garofano scettico sulle prove contro Andrea Sempio: Elementi scientifici deboli o nulliAndrea Sempio è stato accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco da solo, ma a Garofano e Dario Redaelli molte cose non tornano ... virgilio.it