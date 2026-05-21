A Garlasco, l’attenzione si concentra su un episodio legato alla madre di Sempio, legato a una relazione sentimentale che ha riacceso i sospetti riguardo a uno scontrino. Questo dettaglio, coinvolgendo figure considerate meno centrali, si aggiunge alle indagini in corso che cercano di chiarire cosa sia successo a Andrea Sempio. La vicenda, ancora aperta, si intreccia con altri elementi raccolti dagli inquirenti, mantenendo alta l’attenzione sulla risoluzione del caso.

Persino gli intrighi amorosi che riguardano personaggi apparentemente secondari contribuiscono ad alimentare il caso Garlasco, in attesa di conoscere il reale destino di Andrea Sempio. In questo frangente, la liaison fa da bizzarro – seppur essenziale – contorno al tanto discusso alibi dell’indagato, quello dello scontrino. Scontrino che, secondo la Procura di Pavia, sarebbe farlocco. E sarebbe inoltre legato proprio alla relazione fra la madre del 38enne, Daniele Ferrari, e l’ex pompiere Antonio Bugada. Quest’ultimo avrebbe infatti fornito personalmente il fantomatico biglietto del parcheggio di Vigevano – sede della caserma dei vigili del fuoco, dove era in servizio quel tragico 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la liaison della madre di Sempio che riaccende i dubbi sullo scontrino

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