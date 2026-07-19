Garlasco le parole del carabiniere sullo scontrino di Sempio | cambia tutto
Un carabiniere ha testimoniato di aver ascoltato Andrea Sempio il 4 ottobre 2008, durante un interrogatorio sul delitto di Garlasco. Le sue parole sono state riportate durante la puntata del 17 luglio di Quarto Grado. L’interrogatorio si è svolto nel contesto delle indagini sul caso. La testimonianza del carabiniere è stata considerata come un elemento che potrebbe modificare alcuni aspetti delle ricostruzioni precedenti.
Nella puntata del 17 luglio di Quarto Grado è stato trasmesso l’interrogatorio di uno dei carabinieri che, il 4 ottobre 2008, ascoltò Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco.Il militare, interrogato sulle presunte incongruenze dei verbali, ha ripetutamente risposto: “Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”. In particolare, non è stato in grado di confermare né smentire se Sempio avesse mostrato lo scontrino del parcheggio a pagamento del 13 agosto 2007, elemento che lo collocherebbe lontano dalla villetta di Chiara Poggi al momento dell’omicidio.Alla domanda se Sempio fosse andato con il padre a recuperare lo scontrino su indicazione dei carabinieri, l’ex militare ha risposto seccamente: “No, non è vero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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GARLASCO: La prova dello scontrino cambia TUTTO. Analisi legale.
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Per anni ha conosciuto Andrea Sempio da vicino, e nel racconto ai carabinieri c’è un dettaglio che cambia il tono di tutta la storia. Una testimonianza finita al centro del caso Garlasco, con parole molto precise su quello che c’era davvero tra loro. Te lo spiego t facebook
Ieri sera live stupenda con @skin_1976. Ci ha pregiato della sua presenza e ci ha arricchito come solo lui sa fare. Grazie alla dottoressa @carolinasellitt Senza di lei, non saremmo a questo punto #Garlasco x.com
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