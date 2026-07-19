Un carabiniere ha testimoniato di aver ascoltato Andrea Sempio il 4 ottobre 2008, durante un interrogatorio sul delitto di Garlasco. Le sue parole sono state riportate durante la puntata del 17 luglio di Quarto Grado. L’interrogatorio si è svolto nel contesto delle indagini sul caso. La testimonianza del carabiniere è stata considerata come un elemento che potrebbe modificare alcuni aspetti delle ricostruzioni precedenti.

Nella puntata del 17 luglio di Quarto Grado è stato trasmesso l’interrogatorio di uno dei carabinieri che, il 4 ottobre 2008, ascoltò Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco.Il militare, interrogato sulle presunte incongruenze dei verbali, ha ripetutamente risposto: “Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”. In particolare, non è stato in grado di confermare né smentire se Sempio avesse mostrato lo scontrino del parcheggio a pagamento del 13 agosto 2007, elemento che lo collocherebbe lontano dalla villetta di Chiara Poggi al momento dell’omicidio.Alla domanda se Sempio fosse andato con il padre a recuperare lo scontrino su indicazione dei carabinieri, l’ex militare ha risposto seccamente: “No, non è vero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Garlasco, le parole del carabiniere sullo scontrino di Sempio: cambia tutto

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GARLASCO: La prova dello scontrino cambia TUTTO. Analisi legale.

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