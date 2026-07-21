Un uomo è entrato in casa dell'ex senza autorizzazione, passando dalla finestra lasciata aperta. In tasca aveva un coltello e guanti in lattice. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la detenzione in carcere, ritenendo che si trattasse di un’ingiustificata violazione di domicilio e di un comportamento pericoloso. La vicenda si è svolta nel comune di Gandino.

Già infilarsi dalla finestra lasciata aperta è una violazione di domicilio in piena regola. E poi perché un uomo dovrebbe andare a casa della ex compagna, che secondo l’accusa sta già stalkerizzando, con un grosso coltello a serramanico e dei guanti in lattice in tasca? Nel tenerlo in carcere, anche se incensurato, il gip Laura Garufi sembra avere una risposta. Inquietante. Scrive che questa storia accaduta a Gandino «avrebbe potuto avere un epilogo tragico». Non è un’accusa formale che va oltre quelle di violazione di domicilio e stalking per cui l’uomo, 48enne della Val Seriana, è stato arrestato. Ma che cosa intenda il giudice è facilmente intuibile: non ci sono state conseguenze più gravi «e potenzialmente irreparabili» solo per la «fortuita presenza» in casa del nuovo compagno della donna, lei di 39 anni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Gandino, entra in casa della ex. In tasca aveva coltello e guanti in lattice. Il gip: «Deve stare in carcere»

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