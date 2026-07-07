Il giudice ha convalidato il fermo di un giovane gambiano arrestato per il tentato omicidio di un uomo di 55 anni a San Siro. Il gip ha deciso che il fermato deve restare in carcere, considerando il rischio di fuga e di reiterazione del reato. La decisione è stata presa dopo l’arresto avvenuto sabato scorso.

Convalidato l'arresto di Lamin Saidilly per il tentato omicidio del 55enne a San Siro. Il gip dispone il carcere per rischio di fuga e reiterazione del reato Il giudice per le indagini preliminari Luigi Iannelli ha convalidato il fermo per Lamin Saidilly, il 22enne gambiano che sabato scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Accoltellamento Milano, convalidato il fermo per Lamin Saidilly, il gip: "Potrebbe colpire ancora, deve stare in carcere"

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