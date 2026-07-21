A casa della ex con guanti e coltello | fermato dal nuovo compagno ora finisce in carcere

Un uomo si era introdotto nella casa dell'ex partner il 14 luglio, portando guanti in lattice e un coltello a serramanico. La presenza del nuovo compagno della donna aveva impedito che la situazione degenerasse. Successivamente, l’uomo è stato fermato dal nuovo compagno e ora si trova in custodia cautelare.

L’ultimo atto persecutorio risale allo scorso 14 luglio quando si era introdotto furtivamente in casa della ex, presentandosi con guanti in lattice e un coltello a serramanico: solo la presenza nell’appartamento del nuovo compagno della donna, in quel caso, aveva evitato il degenerare della situazione e conseguenze potenzialmente molto più gravi. Dopo un goffo tentativo di fuga da una finestra, durante il quale si era procurato lesioni a una caviglia, l’uomo, un italiano del 1978, era stato arrestato dai carabinieri: ora il gip ha deciso di convalidare l’arresto e di applicare la misura cautelare del carcere, per evitare la reiterazione del reato e anche un possibile aggravarsi dello stesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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