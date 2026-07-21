Galloppa | Voglio essere l' Antonelli della Serie B E la Roma

Daniele Galloppa, ex calciatore, ha dichiarato di voler diventare come Antonelli in Serie B. Ricorda di aver subito quattro infortuni ai legamenti crociati, che hanno compromesso la sua carriera. Attualmente, si concentra sul ruolo di allenatore, dove si sente più sicuro, anche in panchina. La sua esperienza come giocatore è contrassegnata da gravi infortuni che hanno inciso sulla sua crescita sportiva.

Almeno in panchina le ginocchia sono più al sicuro. Perché quando giocava Daniele Galloppa si è rotto quattro crociati e una carriera promettente s’è via via spenta. Oggi da allenatore è lanciato verso un altro destino ("solo le coronarie rischiano."), dopo essersi messo in mostra nelle giovanili della Fiorentina ed essere stato cercato da ben cinque società di B. Ha scelto il Modena, dove c’è un progetto che tutti i suoi colleghi vorrebbero avere. Si sente un po’ invidiato? "Mi sento fortunato, all’invidia non penso. Trovare una società così è difficilissimo. Però la parola progetto nel calcio è abusata, tutto dipende dai risultati e nemmeno io potrò esserne esente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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