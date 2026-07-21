Galloppa | Io come Antonelli in Serie B? Mi impegnerò E la Roma

Daniele Galloppa, ex calciatore, ha dichiarato che si impegnerà come Antonelli in Serie B. Ricorda di aver subito quattro infortuni ai crociati durante la carriera, che hanno compromesso le sue prestazioni. Ora, in panchina, si sente più al sicuro, lontano dai rischi di ulteriori infortuni. La sua attenzione è rivolta anche alla Roma, senza specificare ulteriori dettagli.

Almeno in panchina le ginocchia sono più al sicuro. Perché quando giocava Daniele Galloppa si è rotto quattro crociati e una carriera promettente s’è via via spenta. Oggi da allenatore è lanciato verso un altro destino ("solo le coronarie rischiano."), dopo essersi messo in mostra nelle giovanili della Fiorentina ed essere stato cercato da ben cinque società di B. Ha scelto il Modena, dove c’è un progetto che tutti i suoi colleghi vorrebbero avere. Si sente un po’ invidiato? "Mi sento fortunato, all’invidia non penso. Trovare una società così è difficilissimo. Però la parola progetto nel calcio è abusata, tutto dipende dai risultati e nemmeno io potrò esserne esente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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