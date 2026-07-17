Mikel Rodríguez | Mi impegnerò a guadagnare ogni minuto

Mikel Rodríguez ha dichiarato che si impegnerà a sfruttare ogni minuto in campo. La sua dichiarazione arriva dopo l’ultima partita della serie ALiga, che si è svolta ieri. Rodríguez ha parlato ai media, sottolineando la volontà di migliorare e di dedicarsi completamente alle prossime sfide. Nessun dettaglio sui risultati o sugli altri partecipanti è stato fornito.

2026-07-17 16:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Mikel Rodríguez si è presentato questo venerdì a Mendizorroza in un evento in cui era accompagnato da Sergio Fernández e al quale erano presenti anche i familiari e una parte importante del suo gruppo di amici. Il centrocampista, che sbarca all’Alavés come proprietà, si è dimostrato molto carico per questa nuova fase che sta affrontando e con la voglia di potersi consolidare nella massima categoria del calcio spagnolo. “ L’Alavés è una grande squadra e mi dà l’opportunità di giocare in Prima Divisione. Inoltre Vitoria è molto vicina a casa mia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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