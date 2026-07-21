Un agente presente alla scuola Diaz quella notte ricorda di aver provato vergogna dopo gli eventi. Racconta di aver cercato vendetta, descrivendo le azioni compiute come un errore. Sono passati 25 anni da quei momenti, durante i quali si sono susseguite indagini e processi. L’episodio resta uno dei simboli delle violenze avvenute durante il summit del G8 del 2001 a Genova.

“Non possiate mai vivere notti come quelle mie notti di Genova”. Sono passati 25 anni da quella maledetta notte alla scuola Diaz di Genova, durante il summit del G8 del 2001. Il giorno prima c’era già stata la morte di Carlo Giuliani. E Gianpaolo Trevisi, allora funzionario di polizia, con il suo reparto si recò presso la scuola. “C’era stato detto che dentro c’erano black bloc armati e che era rischioso, ma in realtà cercavamo solo vendetta”. “Da quella scuola uscivano decine e decine di feriti, sulle barelle, che sputavano sangue. Io di servizio fuori – continua il racconto – e tutti mi chiedevano spiegazioni. Una delle immagini che ricordo, e che è stata impressa su tutti i giornali, è il mio faccia a faccia con Agnoletto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Lapresse.it - G8 Genova 2001, il racconto di un agente intervenuto alla Diaz: “Quella notte mi vergognai, cercavamo vendetta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

G8 Genova 2001, Vittorio Agnoletto: “La notte della Diaz ha cancellato lo stato di diritto”La notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, in seguito agli scontri durante il G8 a Genova, le forze dell’ordine entrarono nella scuola Diaz, dove erano...

Gianpaolo Trevisi, l'ex dirigente al G8 di Genova: «Io poliziotto e quella notte alla scuola Diaz 25 anni fa. Fu la più brutta e buia della mia vita, il fallimento di un intero Paese»Era la notte del 21 luglio 2001 quando, alla scuola Diaz, si verificarono violenze che la magistratura definì una “macelleria messicana”.

Temi più discussi: La storia dell’archivio del G8. Che non si trova a Genova ma a Bologna, accolto dal Vag61; G8 di Genova, 25 anni dopo la ferita è ancora aperta: dai saccheggi alla morte di Carlo Giuliani; Carlo Giuliani, 25 anni fa il 23enne veniva ucciso al G8 di Genova; Eventi 25°Genova 2001-2026.

G8 Genova, il giornalista Mark Covell: Alla Diaz volevano ammazzarci, poi sono stati tutti promossi reddit

Il G8 di Genova 25 anni fa:i cortei, la mor?e di Giuliani e i diritti violati x.com

Faccia a Faccia. Genova 2001. Il poliziotto che potevo non essereTrevisi (Pd): Un atto d’amore verso la Polizia. Ricordo i giorni del G8, a 25 anni dai fatti della Diaz. Giusto ammettere gli errori di allora, soprattutto per formare le giovani generazioni. (ANSA) ... ansa.it

G8 Genova 2001, il racconto di un agente intervenuto alla Diaz: Quella notte mi vergognai, cercavamo vendettaNon possiate mai vivere notti come quelle mie notti di Genova. Sono passati 25 anni da quella maledetta notte alla scuola Diaz di Genova, durante il summit ... lapresse.it