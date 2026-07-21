Durante il G8 di Genova nel 2001, un deputato ha descritto gli eventi alla Diaz e a Bolzaneto come un “salto di qualità all’americana” nella gestione dell’ordine pubblico e della repressione. Ha evidenziato come le modalità di intervento siano state caratterizzate da pratiche più aggressive rispetto a precedenti episodi, segnando un cambiamento nel modo di affrontare le proteste. Le dichiarazioni si concentrano sulla percezione di un escalation nelle modalità di intervento delle forze dell’ordine.

“Come definirei i fatti della Diaz e di Bolzaneto? Sono state un salto di qualità all’americana nella gestione dell’ordine pubblico e della repressione”. Così Nicola Fratoianni, in un’intervista esclusiva a LaPresse parlando del G8 di Genova del 2001, definendo la scelta di “irrompere nei luoghi in cui i manifestanti dormivano di fronte al loro media center”, oltre che “ nell’uso della tortura “, una modalità di repressione “che forse in quella forma non avevamo ancora visto in questo paese e con quelle dimensioni”. “Se fu una scelta politica o un errore? Io credo che non si possa definire un errore. Gli errori li fanno i singoli fuori... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Lapresse.it - G8 di Genova 2001, Fratoianni: "Diaz e Bolzaneto salto di qualità all'americana in gestione repressione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

G8 Genova 2001, la testimonianza di Marco Persico: “Portato a Bolzaneto, erano saltate tutte le prassi”Durante il G8 di Genova nel 2001, il giornalista Marco Persico ha riferito di aver assistito a violazioni delle procedure durante le operazioni di...

G8 Genova 2001, Vittorio Agnoletto: “La notte della Diaz ha cancellato lo stato di diritto”La notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, in seguito agli scontri durante il G8 a Genova, le forze dell’ordine entrarono nella scuola Diaz, dove erano...

Temi più discussi: Genova 2001, la macelleria italiana nella palestra della Diaz dove si è fermata la storia; G8 Genova, 25 anni dopo la città ricorda: oggi il corteo nazionale da piazza Alimonda a De Ferrari; G8 di Genova, al via Avevamo ragione: tre giorni di incontri, memoria e confronto a 25 anni dal summit; G8 di Genova, stasera al Filorosso si discute con Casarini e Fratoianni. Poi spettacolo teatrale · CosenzaChannel.it.

G8 di Genova 2001, il racconto di un agente intervenuto alla Diaz: Quella notte mi vergognai, cercavamo vendetta(LaPresse) Non possiate mai vivere notti come quelle mie notti di Genova. Sono passati 25 anni da quella maledetta notte alla scuola Diaz ... stream24.ilsole24ore.com

Gianpaolo Trevisi, l'ex dirigente al G8 di Genova: Io poliziotto e quella notte alla scuola Diaz 25 anni fa. Fu la più brutta e buia della mia vita, il fallimento di un ...Verona, ex direttore della Scuola della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, è consigliere regionale del Pd. A chi vuole entrare in polizia vanno raccontati i successi ma anche le sconfitte perch ... corrieredelveneto.corriere.it