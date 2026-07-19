Durante il G8 di Genova nel 2001, il giornalista Marco Persico ha riferito di aver assistito a violazioni delle procedure durante le operazioni di polizia, inclusa la detenzione a Bolzaneto. Ha descritto di aver provato un forte senso di orrore e confusione nel non capire cosa stesse accadendo. Persico, all’epoca cronista, ha testimoniato come le prassi standard fossero state completamente saltate durante quei momenti.

“ Toccammo con mano che erano saltate tutte le prassi, provai l’orrore di non capire cosa stesse succedendo “. Marco Persico, giornalista oggi al Corriere della Sera, era a Genova per il G8 del 2001, da cronista. Era lì per la realizzazione di uno dei film collettivi sull’esperienza del contro vertice, con un gruppo di lavoro indipendente. Fu fermato dai carabinieri in via Tolemaide, “qualche ora prima che in piazza Alimonda ammazzassero Carlo Giuliani “. Un folto gruppo di poliziotti attorno al corpo senza vita di Carlo Giuliani, coperto da un telo bianco. (Foto: Marijan Muratpicture-alliancedpaAP Images) Venerdì 20 luglio. Quel pomeriggio, Persico viene portato a Bolzaneto, quando “ ancora nessuno sapeva che la caserma era diventata una sorta di sezione del carcere Marassi “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - G8 Genova 2001, la testimonianza di Marco Persico: “Portato a Bolzaneto, erano saltate tutte le prassi”

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