Un sospetto inquietante riguarda l’uomo accusato dell’accoltellamento a Milano: potrebbe aver già agito in Inghilterra. La polizia sta verificando se il gambiano fosse noto a Interpol e se abbia precedenti penali nel Regno Unito. L’episodio nel quartiere San Siro si aggiunge a una serie di atti violenti che evidenziano l’emergenza sicurezza in città. Le autorità continuano le indagini per chiarire i movimenti dell’uomo e il suo possibile coinvolgimento in altri episodi.

L’ultimo fatto di sangue avvenuto nel quartiere San Siro con l’ accoltellatore di Milano in azione improvvisa quanto sanguinosa, non fa che confermare l’emergenza della città. Dietro la brutale aggressione di sabato mattina fuori da un bar di Via Capecelatro, dove un uomo di 55 anni ha rischiato la vita per l’aggressione violenta di un gambiano 22enne, emerge ora il profilo inquietante del giovane nato in Italia ma di origini africane, e con un passato nebuloso e potenzialmente già segnato dal crimine internazionale. Accoltellatore di Milano, il delirio dell’aggressione nei giorni prima dell’agguato. Come ormai noto, l’aggressore si chiama Lamin Saidilly. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Accoltellatore di Milano, spunta un sospetto inquietante: il gambiano avrebbe già colpito in Inghilterra. Era noto all’Interpol?

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Il padre del 22enne accoltellato a Milano: Ucciso senza ragione. Era buono

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