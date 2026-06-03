Un tribunale di Milano ha stabilito che l’ex marito non deve versare un assegno di mantenimento a Wanda Nara. La decisione si basa sul fatto che Nara è considerata “giovane e ricca”. La sentenza riguarda un provvedimento temporaneo, e non sono stati forniti dettagli su eventuali altre condizioni o future decisioni. La vicenda riguarda la separazione tra i due, senza ulteriori indicazioni su altri aspetti legali o patrimoniali.

Milano, 3 giugno 2026 – Wanda Nara è “ giovane è ricca ”, e per questo l’ ex marito Mauro Icardi non dovrà darle l’ assegno di mantenimento provvisorio. Con questa motivazione il giudice del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha infatti rigettato con ordinanza del 1 giugno la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro al mese che era stata avanzata nei confronti del calciatore, ex celebre capitano dell’Inter tra gli altri, Mauro Icardi. Il giudice ha ritenuto che Nara disponga di una situazione patrimoniale e reddituale ''molto florida' ' e che non sussistano i presupposti per riconoscerle un contributo economico provvisorio a carico del marito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Icardi vince in tribunale a Milano: non dovrà dare l’assegno di mantenimento a Wanda Nara

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