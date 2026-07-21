Le vetrate di uno chalet sono state infrante, probabilmente come atto vandalico, e sono stati rubati alcuni oggetti. Il proprietario dello chalet si trovava all’interno e si è fermato a dormire nella struttura per prevenire ulteriori furti.

Vetrate sfondate per puro atto vandalico, e sup rubati con il titolare dello chalet che si ferma a dormire nella sua concessione per evitare altri furti. E meno male che in alcuni tratti del lungomare sud, la spiaggia è finalmente ricresciuta ma grazie a un intervento di ripascimento post marosi per rinfoltire la battigia (riversando grandi quantità di sabbia sulla costa erosa per ricostituire l’arenile danneggiato dalle mareggiate, ndr), si sono create antiestetiche barriere e pozzanghere tra gli ombrelloni. Sono questi i grandi e piccoli disagi con cui si trovano a combattere diversi concessionari di spiaggia in questa estate torrida, e che finiscono per creare una certa esasperazione, soprattutto quando si parla di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto in uno chalet: vetri sfondati e sup rubati

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