A Terre d’Oltrepò si sono verificati nuovi episodi di furto, con ladri che hanno sottratto cavi di rame dalla cantina. La struttura, già alle prese con difficoltà economiche e incertezze sul domani, si trova ora a dover affrontare anche questo danno. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità del furto o sulla presenza di eventuali sospetti. La situazione si aggiunge alle altre criticità che interessano l’azienda in questo momento.

Non c’è pace per la cantina Terre d’Oltrepò. Oltre alla crisi che sta affrontando e alle incertezze per il futuro, arrivano pure i furti. Una razzìa di rame è stata messa a segno molto probabilmente nella notte tra lunedì e martedì, nello stabilimento principale di via Sansaluto. Ingente il quantitativo rubato di cavi elettrici che alimentavano la centrale e altre derivazioni, provocando danni agli impianti. E ingente è pure il valore commerciale che si aggira sui 200mila euro. La cantina si è attivata subito per ripristinare le linee elettriche prima della vendemmia, anche se i frigoriferi funzionano ugualmente per alcuni giorni pur in mancanza di elettricità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto a Terre d’Oltrepò. Rubati i cavi di rame

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