Sgonico furto notturno in un agriturismo | rubati 300 euro in cassa

Nella notte, un agriturismo nella zona è stato oggetto di un furto. I ladri sono entrati senza scassinare porte o finestre, riuscendo a sottrarre circa 300 euro dalla cassa. Le forze dell'ordine stanno indagando per capire come gli autori siano riusciti a entrare e se ci siano stati facilitatori durante le ore di inattività del personale. I dettagli sulle modalità di accesso sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a entrare senza scassinare nulla?. Chi ha facilitato l'accesso ai malviventi durante la notte?. Perché i sistemi di videosorveglianza non hanno rilevato il colpo?. Quali sono i danni economici oltre al denaro sottratto?.? In Breve Furto avvenuto tra domenica 4 e lunedì 5 maggio 2026 presso agriturismo Colja.. I ladri sono entrati dalla porta sul retro dell'agriturismo di Samatorza.. Assenza di videosorveglianza e allarmi ha impedito ai Carabinieri di identificare i colpevoli.. I danni economici saranno coperti da una polizza assicurativa della struttura di Sgonico.. I ladri hanno sottratto circa 300 euro in contanti dall’agriturismo Colja di Samatorza durante la notte tra domenica 4 maggio e lunedì 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sgonico, furto notturno in un agriturismo: rubati 300 euro in cassa Notizie correlate Firenze: furto con spaccata in via Palazzuolo. Rubati 200 euro dalla cassa di un ristoranteFIRENZE – Nuovo furto con spaccata, nella notte fra il 24 e il 25 marzo 2026, ai danni di un ristorante in via Palazzuolo a Firenze. Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa.