furti in abitazione arrestato dopo un inseguimento tra imola e bologna

Un uomo di 31 anni, di nazionalità albanese e residente nel Bolognese, è stato arrestato dopo un inseguimento tra Imola e Bologna. L’operazione dei carabinieri è legata a recenti furti in abitazione avvenuti tra Dozza e Cesena. L’individuo, disoccupato, è stato fermato al termine del tentativo di fuga. La vicenda riguarda diversi episodi di furto in abitazioni nella zona.

Bologna, 21 luglio 2026 - Si è concluso con il fermo di un 31enne albanese, residente nel Bolognese e disoccupato, un intervento dei carabinieri di Imola nell'ambito delle indagini su alcuni furti in abitazione commessi tra Dozza e Cesena. L’inseguimento. L'uomo è gravemente indiziato di furto aggravato in concorso. Il provvedimento è scattato al termine di un inseguimento iniziato nella serata del 17 luglio, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, avevano ricevuto la segnalazione di una Fiat Panda sospettata di essere stata utilizzata durante alcuni colpi in abitazione e diretta verso Imola lungo la via Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Video CC: 4 uomini arrestati per furto in abitazione, bloccati dopo un lungo inseguimento

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