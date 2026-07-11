Fuga ad alta velocità tra Ladispoli e Cerveteri | arrestato dopo l’inseguimento

Un inseguimento si è concluso con l’arresto di un uomo dopo una fuga ad alta velocità tra Ladispoli e Cerveteri. Durante un servizio di controllo, la polizia ha cercato di fermare il veicolo, che ha tentato di scappare attraversando le strade delle due località costiere. Alla fine, l’individuo è stato bloccato e portato in commissariato. L’intera operazione si è svolta nel corso di un controllo straordinario del territorio.

Roma, 11 luglio 2026 – Un servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato ha interessato le principali località costiere, da Fiumicino ad Anzio, passando per Ladispoli e Cerveteri. Il bilancio complessivo dell’operazione è di oltre 250 persone identificate, 120 veicoli controllati, due arresti, quattro stranieri accompagnati all’Ufficio immigrazione della Questura e tre consumatori di sostanze stupefacenti sanzionati e segnalati alla Prefettura. Presidiati stabilimenti, luoghi della movida, esercizi commerciali e principali arterie di collegamento. Controlli a Fiumicino e Fregene. A Fiumicino, i controlli svolti con il supporto della Polizia Stradale di Albano hanno consentito di identificare 107 persone e ispezionare 48 veicoli, contestando una violazione al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Velocità di fuga e M Drive reddit

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