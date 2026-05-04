Schizza a 100 all' ora per le strade di Bologna 38enne casertano arrestato dopo inseguimento

Un automobilista di 38 anni, proveniente da Caserta, è stato arrestato domenica 3 maggio a Bologna dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L’uomo ha ignorato l’alt e ha raggiunto una velocità superiore ai 100 kmh tra le vie della città. L’inseguimento è durato diversi minuti prima che il veicolo venisse fermato. L’arresto è avvenuto nel centro di Bologna.