Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, con il supporto dei colleghi di Foggia, hanno eseguito 11 misure cautelari. L’operazione riguarda furti e rapine commessi nella provincia di Potenza. Le misure sono state emesse su richiesta della Procura locale. L’intervento ha coinvolto diverse persone, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui reati specifici.

Operazione dei Carabinieri in Provincia di Foggia. POTENZA (ITALPRESS) – Nella mattina di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, supportati dal personale del Comando Provinciale di Foggia, hanno avviato un’operazione significativa su direttive della Procura della Repubblica di Potenza. L’operazione ha interessato la provincia di Foggia e ha avuto come obiettivo l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Le Misure Cautelari. Sono 11 le persone coinvolte, accusate di vari reati, tra cui furto e tentato furto aggravato di autovetture, furto aggravato ai danni di un istituto di credito attraverso l’uso di esplosivi, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Furti e rapine a Potenza: 11 misure cautelari eseguite, ecco i dettagli.

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Operazione dei Carabinieri tra Basilicata e Puglia: 11 misure cautelari

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