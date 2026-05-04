Barletta rissa e tentata rapina | eseguite 11 misure cautelari

A Barletta, 11 giovani sono stati colpiti da misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Trani, su richiesta della procura locale. I carabinieri dei comandi di Barletta-Andria-Trani e Foggia stanno eseguendo le ordinanze. Le misure riguardano un episodio di rissa e tentata rapina che si sarebbe verificato nella zona. Le autorità hanno agito per assicurare i coinvolti alla giustizia.

I carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Trani su richiesta della locale procura, nei confronti di 11 giovani. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una violenta rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento, accaduti tra l’1 e il 2 marzo dello scorso anno nei pressi di un locale di Piazza Marina a Barletta. I particolari dell’attività - si legge in una nota - saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso il comando provinciale carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me

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