I carabinieri hanno scoperto un'organizzazione criminale che ruba automobili e le trasforma per rivenderle. L’indagine coinvolge anche Catania, dove sono stati individuati punti di smistamento e riciclo di veicoli rubati. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi veicoli e attrezzi utilizzati per le operazioni di modifica. L’indagine prosegue per identificare altri membri del gruppo e le rotte di riciclo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una presunta organizzazione attiva nella trasformazione delle vetture rubate. C’è anche Catania tra i territori coinvolti nell’inchiesta su un presunto gruppo criminale specializzato nei furti di automobili e nella successiva trasformazione dei veicoli per riportarli sul mercato. L’indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione di Buccheri e avrebbe ricostruito l’attività della presunta organizzazione non solo nel capoluogo etneo, ma anche in diversi centri della Sicilia orientale, tra cui Francofonte, Floridia, Buccheri e Ragusa. Secondo l’accusa, il gruppo non si sarebbe limitato alla sottrazione delle vetture, ma avrebbe gestito un’intera filiera composta da recupero, modifica e rivendita dei mezzi rubati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Furti d’auto e veicoli riciclati sul mercato: indagine dei carabinieri coinvolge anche Catania

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