Furti d' arte sacra del Salento | indagine lampo dei carabinieri conduce a Bari denunciato antiquario

I carabinieri hanno individuato un antiquario a Bari nell’ambito delle indagini sui furti di arte sacra nelle chiese del Salento. Dopo il furto di una tela raffigurante San Luigi a Vitigliano, avvenuto di recente, e altri episodi simili a Cerfignano e Minervino di Lecce, le forze dell’ordine hanno condotto un blitz. L’antiquario è stato denunciato, ma non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

LECCE – Furti seriali di arte sacra nelle chiese del Salento, c'è la svolta. Dopo l’ennesimo colpo nei giorni scorsi, avvenuto a Vitigliano ai danni della tela raffigurante San Luigi, che segue quello nella vicina Cerfignano e l’altro a Minervino di Lecce, i carabinieri hanno condotto una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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