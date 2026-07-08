Due persone sono state arrestate dopo un inseguimento sulle strade della Bassa Bergamasca. I carabinieri hanno intercettato un’auto sospetta coinvolta in furti in appartamento e sono partiti a inseguire il veicolo. L’auto ha tentato di scappare, ma è stata fermata. Durante le operazioni sono state recuperate alcune delle cose rubate. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dei furti o sull’identità degli arrestati.

Brignano Gera d’Adda (Bergamo) – Un movimentato inseguimento sulle strade della Bassa Bergamasca si è concluso l’altra sera con l’arresto di due persone e il recupero della refurtiva. I carabinieri del Radiomobile di Treviglio sono riusciti a bloccare un cittadino colombiano di 56 anni e uno cileno di 32, entrambi senza fissa dimora e con numerosi precedenti. L’operazione dei militari è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa dell’Arma sulla presenz a sospetta di una Renault Clio con cinque persone, vettura già segnalata nei casi di diversi tentati furti messi a segno nei comuni di Fontanella, Antegnate e Calcio. I militari sono riusciti a intercettare l’auto sospetta a Brignano Gera d’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carabinieri intercettano l’auto dei furti in appartamento: scatta l’inseguimento, due arresti

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