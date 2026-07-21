furgone rubato con il gasolio ladro in fuga

Un furgone rubato con 2000 litri di gasolio a bordo è stato recuperato dopo un inseguimento che si è concluso tra le località Ca’ della Terra e Prado. Durante il tentativo di fermarlo, un agente è rimasto ferito. Il veicolo e la refurtiva sono stati sequestrati. Il ladro è fuggito e le forze dell’ordine stanno indagando per rintracciarlo.

L’inseguimento è terminato nei campi tra le località Ca’ della Terra e Prado, con un poliziotto rimasto pure infortunato. Ma è stato recuperato sia il furgone rubato che pure l’ulteriore refurtiva trasportata a bordo: duemila litri di gasolio. L’intervento della polizia è iniziato poco prima delle 10 di ieri a Sant’Alessio con Vialone, dove una Volante ha intercettato il furgone che dalla targa risultava rubato. Anziché fermarsi all’alt, il conducente ha iniziato la fuga in direzione di Pavia. Il mezzo è stato letteralmente braccato, facendo convergere in zona sia una seconda pantera della Volante sia una gazzella dei carabinieri in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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