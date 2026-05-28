Un giudice ha chiesto l’ergastolo per l’imprenditrice che, dopo essere stata derubata della borsa, ha investito con il suo SUV il ladro. La donna avrebbe affermato di aver aggredito il ladro e di aver cercato di sopraffarlo, invece di tentare di fermarlo. La discussione si è svolta in tribunale, dove si è ascoltato il suo racconto e le accuse nei suoi confronti.

“Non ha tentato di fermarlo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”. È in questa frase pronunciata in aula dalla pubblico ministero Sara Polino che la procura di Lucca riassume il senso dell’accusa contro Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare viareggina di 65 anni imputata per l’omicidio di Noureddine Mezgui, il 52enne marocchino travolto e ucciso con un suv nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2024 nel quartiere Darsena di Viareggio. Per la donna la pm ha chiesto la condanna all’ergastolo davanti alla Corte d’Assise di Lucca. Secondo l’accusa, Dal Pino non avrebbe agito per paura o per istinto, ma con una precisa “ volontà omicidiaria ”, trasformando l’inseguimento dell’uomo che poco prima le aveva rubato la borsa in una spedizione punitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo ha punito con il suv”: chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice che investì il ladro che le aveva rubato la borsa

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