La polizia ha recuperato un furgone rubato che trasportava circa duemila litri di gasolio presumibilmente di provenienza furtiva. L'operazione è avvenuta nei campi, dove gli agenti hanno trovato il veicolo abbandonato. Non si tratta di un incidente agricolo, ma di un intervento legato a un furto di carburante. Il furgone è stato sequestrato, e si stanno svolgendo ulteriori verifiche sulle modalità del furto.

Pavia, 20 luglio 2026 - Infortunio sul lavoro tra i campi, ma non per un incidente agricolo. Si è trattato di un'operazione della polizia che ha portato al recupero di un furgone rubato che trasportava gasolio di probabile provenienza furtiva. Un poliziotto delle volanti è l'uomo che è stato soccorso con l'ambulanza nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, nelle campagne a nord-est di Pavia, tra le località Ca' della Terra e Prado. L’incidente in campagna. Sul posto, appena prima delle 10, è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il ferito in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, non in gravi condizioni, per le conseguenze di una slogatura ad articolazione di arto inferiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pavia, ruba duemila litri di gasolio e poi abbandona il furgone rubato in un campo

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