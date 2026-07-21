Anna Pettinelli ha confermato che non sarà lei a ricoprire il ruolo di insegnante nel prossimo ciclo di Amici. La sua uscita dal programma ha portato a molte speculazioni sulle sostituzioni nel corpo docente del talent show.

L’addio di Anna Pettinelli ad Amici ha aperto una nuova fase per il talent show di Maria De Filippi e, inevitabilmente, ha dato il via a una lunga serie di indiscrezioni sul futuro del corpo docente. Da settimane il pubblico segue con attenzione ogni rumor sui possibili volti chiamati a raccogliere la sua eredità, mentre sul web si susseguono ipotesi, smentite e nuovi nomi. Tra le candidature più chiacchierate c’è stata anche quella di un’ex protagonista del programma, indicata da alcune indiscrezioni come possibile nuova insegnante di canto. La notizia aveva rapidamente acceso l’entusiasmo dei fan, ma è stata la stessa artista a intervenire pubblicamente per fare chiarezza e mettere fine alle speculazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Fuori da Amici 26, la conferma ufficiale arriva proprio da lei: “Non sarò io la prof”

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