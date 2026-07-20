Solo io e te… Luigi ucciso e bruciato in Italia quel messaggio straziante arriva proprio da lei

Da thesocialpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato ucciso e poi bruciato in Italia, secondo quanto si legge in un messaggio inviato da una donna, che scrive: “Solo io e te…”. La notizia ha suscitato dolore tra amici, colleghi e conoscenti, che sui social stanno condividendo ricordi e messaggi di vicinanza per la vittima. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’omicidio.

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Il dolore per la morte di Luca Esposito continua a diffondersi attraverso i social, dove amici, colleghi e conoscenti stanno affidando alla rete ricordi e messaggi di vicinanza. Tra le testimonianze più intense c’è quella di Mary Esposito, la migliore amica del giornalista ucciso a Eboli, che ha scelto di condividere immagini e parole per raccontare un legame costruito negli anni. Il cognome in comune aveva inizialmente portato alcuni a pensare che Mary fosse una familiare di Luca. In realtà, tra i due non c’era un rapporto di parentela, ma un’amicizia profonda, fatta di esperienze condivise e momenti importanti della vita. Un legame che oggi viene raccontato attraverso una raccolta di fotografie pubblicate sui social, diventata un simbolo del dolore per una perdita improvvisa e drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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