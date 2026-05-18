Io e lei… Giulia Stabile il volto di Amici conferma il flirt inaspettato

Da diversi anni circolavano voci su un possibile rapporto tra due figure note nel mondo dello spettacolo, ma nessuna conferma ufficiale era mai arrivata. Recentemente, una delle persone coinvolte ha deciso di parlare, confermando di aver avuto un flirt con l’altra. La notizia ha attirato l’attenzione di fan e media, che hanno seguito con interesse gli sviluppi, mentre le protagoniste hanno scelto di condividere pubblicamente alcuni dettagli della loro relazione.

Per anni è rimasto uno di quei retroscena mai davvero confermati, una voce insistente che circolava tra fan e social senza trovare riscontri concreti. Ora, però, qualcosa è cambiato. Ospite del podcast BerAlive, il volto della tv di Amici ha deciso di rompere il silenzio su uno dei gossip più chiacchierati legati al programma, riportando alla luce una dinamica rimasta nell’ombra per molto tempo, un flirt di Giulia Stabile proprio durante il talent di Maria De Filippi. Durante il suo percorso nella scuola, il danzatore era entrato già impegnato sentimentalmente, ma la relazione si era interrotta proprio mentre era ancora nel talent. A far discutere, all’epoca, era stato anche uno sfogo social della sua ex, anche lei ballerina, che aveva scritto: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Giulia Stabile lascia Amici: svolta internazionale per la ballerina

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comunque io grazie alla rosi mi sono affezionato pure a questa dolce giulia stabile ce lei per me è una sorella ormai x.com

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