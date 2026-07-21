Durante un evento pirotecnico domenica sera ad Andora, un fuoco d’artificio ha esploso fuori controllo, ferendo una donna e una bambina di 6 anni. Le due persone sono state colpite mentre si trovavano sul posto e sono state trasportate in ospedale per le cure. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute delle vittime. L’incidente si è verificato durante uno spettacolo pirotecnico organizzato nel centro della località.

Una serata tra mamma e figlia trasformata in tragedia. In pochi secondi lo spettacolo pirotecnico organizzato la sera di domenica 19 luglio dall’ Associazione Bagni Marini ad Andora, in provincia di Savona, ha seminato il panico tra gli spettatori: una bambina di sei anni e la mamma, di 39, sono state colpite da un fuoco d’artificio fuori controllo. Entrambe sono state ricoverate. La piccola, subito dopo l’incidente, è stata trasferita all’ospedale Gaslini di Genova per ustioni di secondo e terzo grado alle gambe, torace e anche al viso. Nonostante non sia in pericolo di vita, resta ricoverata per consentire ai medici di monitorare l’evoluzione delle lesioni riportate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fuoco d’artificio fuori controllo, mamma e figlia di 6 anni ferite ad Andora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Si Può Finire Fallout 4 Come Erling Haaland

Notizie e thread social correlati

“Torre di controllo, un fuoco d’artificio ha colpito l’aereo, abbiamo sentito un grande botto”: paura sul volo Delta durante i festeggiamenti del 4 luglio, l’audio choc dei pilotiDurante i festeggiamenti del 4 luglio, un aereo di linea ha subito un impatto di un oggetto non identificato, con un forte boato avvertito dai...

“Mamma, svegliati”: la scoperta della figlia piccola, Barbara morta a 45 anni: disposta autopsia ad Ascoli Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Ascoli Piceno.

Temi più discussi: Andora, madre e figlia ferite durante la serata dei fuochi d'artificio; Fuochi d'artificio: cosa dice la scienza sul loro impatto ambientale; Andora, madre e figlia di 6 anni colpite da un fuoco d’artificio: la bimba ricoverata al Gaslini con ustioni di secondo e terzo grado; Fuochi d’artificio di notte in centro, tutto regolare?.

Non servono le parole per dire sei al sicuro. A volte basta l'amore. Un cane sale sul letto e cerca rifugio accanto al suo papà umano. È spaventato. Fuori ci sono i fuochi d'artificio. L'uomo, che è non udente, si accorge subito che qualcosa non va. x.com

Andora, madre e figlia ferite durante la serata dei fuochi d'artificioUna bambina di 6 anni e la madre, 39 anni, entrambe residenti ad Alassio, sono rimaste ferite ieri sera durante lo spettacolo pirotecnico di Andora dopo che, secondo quanto riferito dalla donna, un fu ... rainews.it

Festa scudetto Inter, principio d'incendio vicino piazza Duomo per fuochi d'artificioUn principio d'incendio è scoppiato durante la festa scudetto dell'Inter (FOTO) sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M vicino a piazza Duomo. L'ipotesi è che proprio un petardo o ... tg24.sky.it