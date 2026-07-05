Torre di controllo un fuoco d’artificio ha colpito l’aereo abbiamo sentito un grande botto | paura sul volo Delta durante i festeggiamenti del 4 luglio l’audio choc dei piloti

Notizia in breve

Durante i festeggiamenti del 4 luglio, un aereo di linea ha subito un impatto di un oggetto non identificato, con un forte boato avvertito dai passeggeri e comunicato dai piloti alla torre di controllo. L’incidente si è verificato mentre l’aereo si avvicinava alla pista, a circa 60 metri di altezza. I piloti hanno dichiarato di aver sentito un grande scoppio, riferendo di un possibile colpo di fuoco d’artificio. Non sono stati riportati feriti.