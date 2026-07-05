Torre di controllo un fuoco d’artificio ha colpito l’aereo abbiamo sentito un grande botto | paura sul volo Delta durante i festeggiamenti del 4 luglio l’audio choc dei piloti
Durante i festeggiamenti del 4 luglio, un aereo di linea ha subito un impatto di un oggetto non identificato, con un forte boato avvertito dai passeggeri e comunicato dai piloti alla torre di controllo. L’incidente si è verificato mentre l’aereo si avvicinava alla pista, a circa 60 metri di altezza. I piloti hanno dichiarato di aver sentito un grande scoppio, riferendo di un possibile colpo di fuoco d’artificio. Non sono stati riportati feriti.
Un forte boato avvertito distintamente a bordo e la comunicazione d’emergenza immediata alla torre di controllo mentre l’aeromobile si trovava in piena fase di atterraggio, ad appena 200 piedi (circa 60 metri) dal suolo. Un volo della Delta Airlines proveniente da Atlanta è stato colpito in pieno da un fuoco d’artificio durante le manovre di avvicinamento all’aeroporto internazionale Midway di Chicago. L’episodio, confermato ufficialmente dalla compagnia aerea alla CNN, si è consumato nella notte in cui gli Stati Uniti celebravano i 250 anni della propria indipendenza, un anniversario storico segnato da imponenti spettacoli pirotecnici pianificati in tutte le principali metropoli americane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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