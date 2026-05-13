Mamma svegliati | la scoperta della figlia piccola Barbara morta a 45 anni | disposta autopsia ad Ascoli
Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Ascoli Piceno. La scoperta è stata fatta dalla figlia di 11 anni, che ha tentato di svegliarla. Il marito, assente per andare a lavoro, non era presente al momento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i medici, che hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La famiglia si trova sotto shock per quanto accaduto.
Barbara Formica, 45 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa ad Ascoli Piceno. A dare l’allarme è stata la figlia di 11 anni, che ha provato a svegliarla, dopo che che il marito era uscito per andare a lavorare. Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe stata colpita da un malore improvviso durante la notte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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