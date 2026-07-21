Fuochi d’artificio sonori col botto

Durante le celebrazioni patronali, sono stati esplosi fuochi d'artificio rumorosi, con un forte botto finale. La tradizione prevede l’uso di fuochi d’artificio per aprire o chiudere i festeggiamenti, come accade in molte occasioni pubbliche. Nessun incidente è stato segnalato. La manifestazione si è svolta senza problemi di sicurezza. La polizia ha monitorato l’evento, senza intervenire. La musica e i fuochi hanno attirato numerosi spettatori lungo le vie della città.

Come in molte solennità patronali della nostra Bergamo è d’uso inaugurare o concludere i festeggiamenti con i tradizionali fuochi d’artificio, così le imminenti celebrazioni in onore di sant’Anna nell’omonima parrocchia cittadina hanno trovato il loro momento pirotecnico lo scorso venerdì 17 luglio nel bel concerto iniziale della rassegna “Stil Novo”, giunta quest’anno alla sua terza edizione, ed intitolato appunto Feux d’artifice – Una festa in musica. Questo il concetto espresso nell’introduzione al concerto dal parroco don Angelo Domenghini e da Alessandro Bottelli, direttore artistico dell’iniziativa. Protagonista della serata l’inedito... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Fuochi d'artificio di San Giovanni Torino

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