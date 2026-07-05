Torre di controllo abbiamo sentito un botto aereo di linea colpito dai fuochi d’artificio del 4 luglio a Chicago

Durante i festeggiamenti del 4 luglio a Chicago, un aereo di linea in fase di atterraggio ha segnalato un forte rumore proveniente dalla torre di controllo, riferendo di aver sentito un botto. L’incidente si è verificato mentre l’aereo attraversava la fase finale di avvicinamento, con i piloti che hanno comunicato le loro preoccupazioni. Non ci sono state segnalazioni di danni o feriti, ma sono stati avviati accertamenti sulle cause dell’evento.

L’episodio mentre l’aereo era in fase di atterraggio proprio durante la sera dei festeggiamenti per l’Independence Day in tutti gli Stati Uniti. Momenti di tensione in cabina di pilotaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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