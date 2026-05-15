Rigutino sveglia col botto | sfondano ditta col furgone-ariete e fanno shopping gratis di alta moda

Nella notte tra ieri e oggi, a Rigutino Ovest, una ditta è stata presa di mira da un furto con l’utilizzo di un furgone-ariete, che ha sfondato la porta d’ingresso. I malviventi sono entrati nel locale e hanno portato via capi di alta moda, lasciando dietro di sé danni e un’area sottosopra. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, ma al momento non sono stati ancora individuati i responsabili. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi.

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A Rigutino Ovest la notte non porta consiglio, porta direttamente il carrozziere. Poco dopo mezzanotte una banda di ladri ha deciso che la porta principale della Petrarca Confezioni fosse un dettaglio sopravvalutato, entrando in azienda con la delicatezza di un cinghiale in cristalleria: furgone bianco usato come ariete e via dentro a fare razzia di abiti firmati. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 00.35. Le telecamere avrebbero immortalato la scena: un furgone lanciato contro l’ingresso e una Fiat 500L di supporto, praticamente il pit stop del furto organizzato. Altro che boutique esclusiva: pareva il drive-in del banditismo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Rigutino sveglia col botto: sfondano ditta col furgone-ariete e fanno shopping gratis di alta moda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La rassegna Palestina, chiusura col bottoSi avvia alla conclusione con due appuntamenti di forte spessore civile e culturale il percorso dedicato alla Palestina (’Quattro mostre per la... "Partenza col botto: sarà un’estate record"Un inizio di stagione che proietta Bellaria Igea Marina verso quella che potrebbe essere un’estate record.