Un autobus dell'Actv ha subito una fuga di metano nella zona di Mestre. Un pompiere fuori servizio ha rilevato la perdita e ha dato l'allarme. La circolazione stradale è stata interrotta, causando disagi al traffico. Nessun ferito è stato segnalato. La squadra di emergenza ha intervenuto per mettere in sicurezza l'area. La perdita di gas ha provocato temporanei blocchi nelle strade circostanti.

MESTRE - Momenti di apprensione nella prima serata di oggi alle porte di Mestre per un'improvvisa fuga di metano da un autobus di linea dell'Actv. L'allarme è scattato intorno alle 19:30, quando la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Mestre ha ricevuto la segnalazione di una perdita di gas in corso dal mezzo dell'azienda di trasporto pubblico veneziana. L'allarme lanciato da un pompiere fuori servizio A rendersi conto per primo della gravità e della pericolosità della situazione è stato, per pura coincidenza, un vigile del fuoco fuori servizio che si trovava a passare in zona. Accortosi della perdita del combustibile, l'operatore ha fatto scattare immediatamente le procedure d'emergenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fuga di metano da un bus Actv, pompiere (fuori servizio) si accorge della perdita e lancia l'allarme. Traffico in tilt

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