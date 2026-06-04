Salsomaggiore doppio allarme | incendio e fuga di metano
Oggi a Salsomaggiore Terme sono intervenuti i vigili del fuoco per un doppio allarme. Poco dopo mezzogiorno, è stato segnalato fumo e fiamme in un’area di sterpaglie lungo una strada provinciale. Contestualmente, si è verificata una fuga di metano in un’altra zona della città. Sul posto sono state adottate misure di sicurezza, ma non si sono registrati feriti. Le operazioni di spegnimento e controllo sono ancora in corso.
Doppio intervento dei vigili del fuoco oggi, giovedì 4 giugno, a Salsomaggiore Terme. Il primo allarme è scattato poco dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale delle Terme, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di fumo e fiamme provenienti da un’area di sterpaglie. Sul posto è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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