Salsomaggiore doppio allarme | incendio e fuga di metano

Notizia in breve

Oggi a Salsomaggiore Terme sono intervenuti i vigili del fuoco per un doppio allarme. Poco dopo mezzogiorno, è stato segnalato fumo e fiamme in un’area di sterpaglie lungo una strada provinciale. Contestualmente, si è verificata una fuga di metano in un’altra zona della città. Sul posto sono state adottate misure di sicurezza, ma non si sono registrati feriti. Le operazioni di spegnimento e controllo sono ancora in corso.