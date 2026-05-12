Un bus fuori servizio ha travolto un tram sul Ponte, causando feriti e interrompendo il traffico. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara, ma si sa che il bus non si è fermato e ha attraversato l’incrocio, coinvolgendo il tram che si trovava in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

? Punti chiave Come ha fatto un bus fuori servizio a non fermarsi?. Perché il tram era fermo proprio in quel punto critico?. Chi deve rispondere del guasto elettrico che ha causato l'incidente?. Quali sono le alternative per evitare il blocco verso Mestre?.? In Breve Lunedì 11 maggio ore 20 incidente causato da mancanza alimentazione elettrica tram. Feriti l'autista bus Actv e una passeggera sul convoglio ferroviario. Traffico bloccato sul Ponte della Libertà con corse sostitutive Venezia-Favaro. Autorità indagano blackout elettrico per prevenire rischi sulla rete dei binari. Lunedì 11 maggio alle ore 20, un autobus Actv fuori servizio ha tamponato un tram fermo sul Ponte della Libertà verso Piazzale Roma, ferendo l’autista del mezzo su gomma e una passeggera a bordo del convoglio ferroviario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus fuori servizio travolge tram sul Ponte: feriti e traffico bloccato

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