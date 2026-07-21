Frosinone Alvini | Giocheremo allo stesso modo contro tutti Per la salvezza

L’allenatore del Frosinone ha annunciato che la squadra adotterà lo stesso stile di gioco in tutte le partite, indipendentemente dall’avversario. La dichiarazione è stata rilasciata dal ritiro di Terminillo, dove si prepara alla nuova stagione. Alvini ha ribadito l’intenzione di mantenere la propria identità tattica, senza differenziare le strategie tra avversari di alta e bassa classifica. La squadra punta alla salvezza e si concentra sulla propria metodologia.

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha presentato la nuova stagione direttamente dal ritiro di Terminillo: "Vogliamo giocare a modo nostro contro chiunque, che sia il Real Madrid o il Ferruzza. L'anno scorso, secondo me, siamo stati poco considerati per il percorso che abbiamo fatto. Mi piacerebbe che l'idea del Frosinone fosse quella di formare giocatori giovani a seconda delle caratteristiche del modello di gioco"., Sulle difficoltà del prossimo campionato: "Arrivare in Serie A è stata dura, rimanerci sarà altrettanto complicato. Sarebbe bello se riuscissimo a raggiungere l'obiettivo senza snaturarci e mantenendo fede alle idee che la scorsa stagione ci hanno portato qui. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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