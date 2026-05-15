Il presidente degli Stati Uniti ha terminato la sua visita in Cina, riferendo di aver firmato accordi commerciali considerati positivi e di condividere opinioni simili con i rappresentanti cinesi sulla questione iraniana. Durante il suo intervento, ha saluto il presidente cinese e ha affermato che il Passo di Hormuz deve riaprire, sottolineando l’unità di vedute tra i due paesi sulla strategia da adottare riguardo alla regione. La visita ha visto anche la discussione di vari accordi commerciali tra le parti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso la visita in Cina portandosi dietro "accordi commerciali fantastici" e "opinioni molto simili" sulla guerra con l'Iran. Washington e Pechino vogliono che lo Stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del commercio mondiale di petrolio, rimanga aperto e che Teheran non abbia un'arma nucleare. Nel secondo giorno di incontri, Xi e Trump si sono visti per un té e un pranzo presso il complesso della leadership di Zhongnanhai. Dopo il saluto iniziale, i due leader si sono incamminati lungo i tortuosi sentieri dei giardini murati del complesso, passando accanto ad edifici decorati e aiuole di rose rosa, gialle e rosse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump saluta Xi e annuncia: "Sull'Iran la pensiamo allo stesso modo. Hormuz deve riaprire"

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Trump Says Ceasefire On After US, Iran Trade Attacks in Hormuz

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