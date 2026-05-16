In una conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha affrontato il tema del diverbio avuto con uno dei giocatori della squadra. Ha spiegato di mantenere un comportamento uguale con tutti i componenti del gruppo e ha condiviso le strategie da adottare in futuro. La discussione tra l’allenatore e il calciatore è stata oggetto di attenzione, ma lui ha preferito concentrarsi sulle azioni da mettere in atto per migliorare la situazione. La partita e le prossime sfide sono state anche toccate nel discorso.

L'argomento più chiacchierato della settimana in casa Milan è stata senza dubbio quello della presunta lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I rapporti tra i due sono ai minimi termini, a causa di una discussione legata alla scelta del terzo portiere in vista della prossima stagione. A questo, si aggiungono voci di telefonate tra l'attuale Senior Advisor di RedBird e alcuni giocatori (Leao e Fofana su tutti) in cui lo svedese avrebbe dato indicazioni tattiche diverse da quelle del tecnico. Come se non bastasse, Allegri si sarebbe indispettito anche per un possibile rapporto tra Ibra e Cassano, noto detrattore dell'allenatore livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri sulla lite con Ibrahimovic: “Mi comporto con tutti allo stesso modo. Ecco cosa dobbiamo fare”

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