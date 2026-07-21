Frode su fondi Pnrr in Italia 84 indagati dalla procura europea

La procura europea ha notificato a 84 rappresentanti legali di società italiane di essere indagati per sospetta frode aggravata riguardante i fondi del Pnrr. Le indagini riguardano presunte irregolarità e il possibile uso improprio di finanziamenti europei destinati a progetti nazionali. Le accuse sono legate a irregolarità nelle procedure di gestione e distribuzione di questi fondi.

Allo stato attuale, l’Eppo ha notificato a 84 rappresentanti legali di società in tutta Italia che sono oggetto di indagine per sospetta frode aggravata a danno degli interessi finanziari dell’Ue. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro, di cui circa 33 milioni provengono dai finanziamenti del Pnrr. È quanto rende noto l’European Public Prosecutor’s Office (Eppo). I beni sequestrati sono collegati a due indagati già sottoposti a misure cautelari per sospetta frode aggravata a danno dei fondi pubblici e auto-riciclaggio. Il sequestro è stato disposto dopo che gli investigatori hanno individuato tentativi di occultare presunti proventi di attività criminali tramite trasferimenti di ingenti somme su conti bancari e prodotti assicurativi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Truffa sui fondi Pnrr, sequestrati beni in Campania

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