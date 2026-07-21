La Procura europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro in beni nell’ambito di un’indagine sulla presunta frode ai danni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’indagine riguarda i finanziamenti provenienti dal Recovery and Resilience Facility, parte del pacchetto di aiuti europei. La procura sta verificando eventuali irregolarità legate all’uso dei fondi destinati al Pnrr.

La Procura europea di Milano ha sequestrato beni per circa 20 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode ai danni del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ), legata ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (Rrf). Lo rende noto la stessa Eppo. Il sequestro riguarda somme depositate su conti correnti e polizze assicurative riconducibili a cinque società ed è stato disposto nei confronti di due persone già sottoposte a misure cautelari con l’accusa di truffa aggravata ai danni di fondi pubblici e autoriciclaggio. Le indagini. L’indagine riguarda un presunto sistema fraudolento legato al ‘ Fondo Nuove Competenze ‘, attraverso il quale sarebbero stati ottenuti fondi europei destinati alla formazione dei dipendenti sulla base di attività formative in realtà mai svolte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Frode su fondi Pnrr in Italia, Procura europea sequestra 20 mln

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Truffa sui fondi Pnrr, sequestrati beni in Campania

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