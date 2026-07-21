Frode fondi PNRR 84 italiani indagati dalla Procura europea
La Procura europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro e indaga su 84 rappresentanti legali di società coinvolte in una presunta frode sui fondi del PNRR. L'indagine riguarda finanziamenti pubblici destinati a progetti di sviluppo, con accertamenti su transazioni sospette e utilizzi impropri delle risorse. Le autorità stanno verificando le modalità di assegnazione e le operazioni finanziarie delle società coinvolte. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.
Presunta frode sui finanziamenti del PNRR. La Procura europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro e sta indagando su 84 rappresentanti legali di società implicate nel giro. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Frode fondi PNRR, 84 italiani indagati dalla Procura europea
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