Frode fondi PNRR, 84 italiani indagati dalla Procura europea

Notizia in breve

La Procura europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro e indaga su 84 rappresentanti legali di società coinvolte in una presunta frode sui fondi del PNRR. L'indagine riguarda finanziamenti pubblici destinati a progetti di sviluppo, con accertamenti su transazioni sospette e utilizzi impropri delle risorse. Le autorità stanno verificando le modalità di assegnazione e le operazioni finanziarie delle società coinvolte. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.