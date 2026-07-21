Frish fish&chips mette le ruote e raddoppia con il food truck
Un nuovo food truck dedicato al fish & chips senza glutine ha iniziato a operare in città. Si tratta di un veicolo colorato che amplia l’attività di un brand locale già presente con un locale fisico, recentemente annunciato il piano di apertura di un secondo punto vendita. Il servizio mobile permette di raggiungere una clientela più ampia e di proporre un’offerta già nota nel territorio.
Articolo. Il «fish & chips» inclusivo, 100% senza glutine che ha conquistato Bergamo e provincia. Brand format bergamasco in continua crescita, l’ultima novità è il colorato food truck e, a breve, l’apertura del secondo locale. In pochi mesi «Frish» è riuscito a ritagliarsi uno spazio ben preciso nel panorama della ristorazione bergamasca. Aperto nel dicembre 2024, il locale ha conquistato una clientela sempre più ampia grazie a un format originale, costruito attorno a un grande classico della cucina internazionale: il fish & chips. Una proposta che qui diventa protagonista assoluta, reinterpretata con ingredienti selezionati e una particolare attenzione alle esigenze alimentari di tutti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
El mejor fish & chips de Londres
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