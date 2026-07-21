Articolo. Il «fish & chips» inclusivo, 100% senza glutine che ha conquistato Bergamo e provincia. Brand format bergamasco in continua crescita, l’ultima novità è il colorato food truck e, a breve, l’apertura del secondo locale. In pochi mesi «Frish» è riuscito a ritagliarsi uno spazio ben preciso nel panorama della ristorazione bergamasca. Aperto nel dicembre 2024, il locale ha conquistato una clientela sempre più ampia grazie a un format originale, costruito attorno a un grande classico della cucina internazionale: il fish & chips. Una proposta che qui diventa protagonista assoluta, reinterpretata con ingredienti selezionati e una particolare attenzione alle esigenze alimentari di tutti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Frish fish&chips» mette le ruote e raddoppia con il food truck

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El mejor fish & chips de Londres

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