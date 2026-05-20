Paint & Gin | workshop di pittura pop art edition - Food & drink
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Vivi una domenica sera alternativa: un pennello in una mano, un Gin Tonic nell’altra, e la libertà di trasformare l’ispirazione in stile Pop Art! Immergiti nel mondo esplosivo della Pop Art, dove cibi e bevande diventano i coloratissimi soggetti della tua tela originale, da dipingere con ciò che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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