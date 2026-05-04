UK la crisi mette a rischio la tradizionale cena a base di fish and chips

In Gran Bretagna, la tradizionale cena di fish and chips sta affrontando difficoltà a causa di una crisi economica che ha inciso sui costi di produzione e sulla disponibilità degli ingredienti. La croccante pastella dorata e il pesce fritto rappresentano un simbolo culinario locale, ma le sfide attuali stanno mettendo a rischio questa abitudine diffusa tra le famiglie e i ristoratori. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di economia e gastronomia nel paese.

Croccante pastella dorata, fish and chips rimangono il cuore di uno dei piatti più riconoscibili della Gran Bretagna. Per oltre un decennio Brockley’s Rock, nel sud-est di Londra, ha servito i clienti dal suo negozio di Lewisham, dopo l’apertura nel 2011, basandosi su un’esperienza nel settore che risale al 1989. Ma ciò che costava 1,65 sterline per eglefino e patatine quando il fondatore entrò per la prima volta nel commercio nel 1989, e 5,90 sterline quando questo negozio aprì nel 2011, ora costa 15,55 sterline per una porzione tipica di eglefino e patatine servite con purea di piselli. Tale aumento riflette non solo l’inflazione, ma un forte aumento dei costi negli ultimi anni, con i prezzi in alcuni casi più che raddoppiati in un breve periodo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - UK, la crisi mette a rischio la tradizionale cena a base di fish and chips Notizie correlate La crisi energetica mette a rischio i microchip di TaiwanLa crisi energetica scatenata dalla guerra in Medio Oriente e dalla conseguente interruzione delle forniture energetiche sta colpendo con forza... Tottenham, la crisi di risultati mette a rischio la panchina di Tudor: spunta un clamoroso nome per sostituirlo!Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: UK, la crisi mette a rischio la tradizionale cena a base di fish and chips; GOLDERS GREEN & CASO EPSTEIN | La saldatura tra paura sociale e protesta anti-sistema lancia. UK, la crisi mette a rischio la tradizionale cena a base di fish and chipsCroccante pastella dorata, fish and chips rimangono il cuore di uno dei piatti più riconoscibili della Gran Bretagna. Per oltre un decennio Brockley's Rock, ... lapresse.it