Giovedì 23 luglio alle 18, presso la Sala Giostra del Saracino del Consiglio Comunale di Arezzo, si terrà la conferenza intitolata “Onda Tricolore contro le Mafie”. L’evento è promosso dal locale circolo di Fratelli d’Italia. La riunione si svolge nel rispetto di un orario e una sede pubblica, senza ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Fratelli d’Italia Arezzo promuove la Conferenza “ Onda Tricolore contro le Mafie”. Giovedì 23 luglio alle ore 18.00 presso la Sala Giostra del Saracino del Consiglio Comunale di Arezzo. Fratelli d’Italia Arezzo organizza la conferenza “Onda Tricolore contro le Mafie”, un momento di approfondimento e confronto dedicato al tema della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e della tutela delle vittime delle mafie. L’iniziativa si terrà giovedì 23 luglio 2026, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, presso la Sala Giostra del Saracino (Sala Rosa) del Consiglio Comunale di Arezzo. Interverranno: * On. Avv. Francesco Michelotti, Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Parlamentare Antimafia; * Avv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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